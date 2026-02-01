Θέλει να φύγει ο Καλάμπρια

Θα ξεκινήσω από τον Παναθηναϊκό, όπου μεταγραφή του περασμένου καλοκαιριού ζήτησε να φύγει. Ο Καλάμπρια δεν περνάει καλά στους «πράσινους», δεν του αρέσει το σκηνικό που βλέπει, αλλιώς τα περίμενε και αλλιώς τα βρήκε, οπότε έχει ενημερώσει τη διοίκηση για την επιθυμία του και περιμένει να δει ποια θα είναι η απάντησή της. Ενδιαφέρον πάντως, όπως γράφουν και στην Ιταλία, υπάρχει από δύο ομάδες της Serie A και είναι πιθανό στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου να έχουμε εξελίξεις με τον Ιταλό πλάγιο μπακ.

Γκρίνιες για τον Μπαλντίνι

Στον Παναθηναϊκό πάντως υπάρχει θέμα με ακόμη έναν Ιταλό, ο οποίος είναι σαν… αόρατος. Ο Μπαλντίνι, ο οποίος εξακολουθεί να μένει στο εξωτερικό και κάνει έκτακτες εμφανίσεις στην Ελλάδα, έχει έναν ρόλο που κανείς δεν έχει καταλάβει σε τι βοηθάει την ομάδα. Μέχρι στιγμής άλλωστε δεν έχουμε δει ούτε κάποια έξυπνη, ψαγμένη κίνηση, αλλά ούτε και κάποια κίνηση εντυπωσιασμού, αν εξαιρέσουμε την πρόσληψη του Μπενίτεθ. Υπάρχουν επομένως άτομα στην ΠΑΕ που θεωρούν πως ο Αλαφούζος δεν θα πρέπει να δίνει και τόση σημασία στον Μπαλντίνι, ότι θα πρέπει να αναθεωρήσει το κατά πόσο του είναι απαραίτητος ως σύμβουλος.

Αντρέ Λουίς… σαν παλιός

Ντέρμπι κορυφής σήμερα για τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια και δεν αποκλείεται να κάνει ντεμπούτο ο Αντρέ Λουίς. Ο Μεντιλίμπαρ τον πήρε κανονικά στην αποστολή και στον Πειραιά λένε ότι ο νεαρός εξτρέμ έχει κερδίσει τους πάντες με το «καλημέρα». Αρκούσε η πρώτη προπόνησή του για να δείξει ότι το έχει και μάλιστα πολύ με τη μπάλα στα πόδια ενώ και ο χαρακτήρας του δείχνει να είναι εύκολος, καθώς μπήκε στο κλίμα της ομάδας πολύ γρήγορα. Ενθαρρυντικά, πολύ ενθαρρυντικά τα πρώτα μηνύματα, λένε στο λιμάνι, οπότε όλοι περιμένουν να τον δουν και σε δράση. Θα γίνει απόψε κόντρα στην ΑΕΚ; Δύσκολο, αλλά με τον Μεντιλίμπαρ ποτέ δεν ξέρεις.

Το Νο7 είναι του Φορτούνη

Η μεταγραφή του Αντρέ Λουίς πάντως βοήθησε για να επιβεβαιωθεί και μια μεταγραφή που έχει κλείσει για το καλοκαίρι, αυτή του Φορτούνη. Εδώ και μήνες είναι γνωστό πως ο Ολυμπιακός έχει ανοιχτές τις πόρτες για τον πρώην αρχηγό του και το καλοκαίρι αυτός θα είναι και πάλι εδώ. Αυτό ουσιαστικά το επιβεβαίωσε και η ΠΑΕ καθώς ο Αντρέ Λουίς ζήτησε να πάρει τη φανέλα με το Νο7 αλλά τελικά βολεύτηκε με το 17. «Δεν είναι διαθέσιμο το 7», είπαν στον Βραζιλιάνο οι άνθρωποι των «ερυθρόλευκων» και το μυαλό όλων πήγε στον Φορτούνη. Η φανέλα του τον περιμένει.

Ψάχνει λύση για τον Γιόνσον

Πώς και πώς περίμεναν όλη την εβδομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η ευκαιρία για +5 και η διάθεση για… εκδίκηση μετά την ήττα με κάτω τα χέρια στον πρώτο γύρο, έχουν λειτουργήσει σαν έξτρα κίνητρα για την ομάδα του Νίκολιτς, ο οποίος περιμένει μια εμφάνιση σαν κι αυτές που έκανε ο «δικέφαλος αετός» πριν τη διακοπή των εορτών. Ο Ριμπάλτα, πάντως, δεν έχει το μυαλό του μόνο στο ντέρμπι αλλά και στα μεταγραφικά και θα προσπαθήσει έστω στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου να βρει λύσεις για τους Γιόνσον και Πιερό που είναι προς παραχώρηση.

Οι μέρες της… βόμβας

Στο μπάσκετ, τέλος, πλησιάζουν οι μέρες που ο Γιαννακόπουλος θα πρέπει να ρίξει τη… μεταγραφική βόμβα που είχε τάξει. Το βράδυ της 5ης Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία για τις ανταλλαγές στο NBA και κάποιοι παίκτες θα γίνουν διαθέσιμοι καθώς θα κοπούν από τις ομάδες τους. Ο Χέιζ-Ντέιβις ενδέχεται να είναι ένας εξ αυτών και στον Παναθηναϊκό θα τον ήθελαν πάρα πολύ, ενώ πιθανό είναι να υπάρξουν εξελίξεις και με τον Γιαμπουσέλε. Παίκτης που στο «τριφύλλι» θα ήθελαν ακόμη περισσότερο. Είτε είναι ο πρώτος, είτε ο δεύτερος, είτε κάποιος άλλος, ο Αταμάν περιμένει, με τον Γιαννακόπουλο να έχει ανεβάσει πολύ τον πήχη, τις προσδοκίες του κόσμου, με όσα έλεγε στο Instagram.