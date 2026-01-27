Φίλοι του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν έξω από την Τούμπα, ανάβοντας κεράκια στη μνήμη των επτά οπαδών της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Μόλις έγινε γνωστό το τραγικό περιστατικό, στο οποίο επτά φίλοι του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν για τον αγώνα με τη Λυών στη Γαλλία σκοτώθηκαν, όλη η χώρα βυθίστηκε στο πένθος. Ομάδες, σύνδεσμοι οπαδών και πολιτικοί εξέφρασαν την θλίψη τους με ανακοινώσεις.

Οι φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» έσπευσαν άμεσα στη Τούμπα, ανάβοντας κεράκια και τιμώντας τη μνήμη των νεκρών οπαδών. Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες σε ένδειξη πένθους.