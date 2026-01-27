Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του Κώστα Τσιμίκα, με τις τελευταίες εξελίξεις να αλλάζουν αισθητά το τοπίο γύρω από το μέλλον του. Την πιο πρόσφατη ενημέρωση δίνει ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, βάζοντας «φρένο» στα σενάρια περί άμεσης επιστροφής του Έλληνα διεθνούς στη Λίβερπουλ.

Παρότι τις προηγούμενες ημέρες είχε διαμορφωθεί η εικόνα πως το comeback του Τσιμίκα στο «Άνφιλντ» βρισκόταν προ των πυλών – με σχετικά δημοσιεύματα ακόμη και από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο – η πραγματικότητα φαίνεται πλέον διαφορετική. Το εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Τότεναμ για την υπόθεση του Άντι Ρόμπερτσον επηρεάζει άμεσα και τον Έλληνα αριστερό μπακ, οδηγώντας σε ανατροπή των αρχικών εκτιμήσεων.

Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, όλα δείχνουν πως ο 29χρονος θα συνεχίσει τελικά στη Ρόμα μέχρι το τέλος της σεζόν, παραμένοντας ως δανεικός. Αυτό ισχύει παρά το γεγονός ότι ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένος από τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του ποδοσφαιριστή.

Η απόφαση των «Tζαλορόσι» φαίνεται να βασίζεται στη διάθεση να μην γίνουν αλλαγές στο ρόστερ, τουλάχιστον όσον αφορά τη συγκεκριμένη θέση. Έτσι, η Ρόμα επιλέγει τη σταθερότητα, κρατώντας τον Τσιμίκα στο δυναμικό της μέχρι το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου.

Αντίθετα, η προτεραιότητα των Ιταλών μετατοπίζεται αλλού, καθώς το ενδιαφέρον τους στρέφεται πλέον αποκλειστικά στην ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, με τον Γιανίκ Καράσκο να βρίσκεται ψηλά στη σχετική λίστα.