Ο Εργκίν Αταμάν ήταν έξαλλος με τους διαιτητές στον αγώνα του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι και αποφάσισε να τους… τρολάρει ζητώντας challenge για να δοθεί αντιαθλητικό φάουλ εις βάρος του Κώστα Σλούκα.

Οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη με 92-81, ο προπονητής τους όμως δεν ήταν και τόσο ήρεμος στον πάγκο. Ο Αταμάν αρχικά είχε νεύρα με τους παίκτες του και στη συνέχεια με τους διαιτητές, ειδικά από τη στιγμή που δεν έδωσαν αντιαθλητικό σε ένα μαρκάρισμα του Πάπας στον Σλούκα.

Έτσι, ενώ απέμεναν 4,5 λεπτά για τη λήξη και το σκορ ήταν 82-66, ζήτησε challenge όταν χρεώθηκε με φάουλ ο Σλούκας σε μαρκάρισμά του στον Γιώργο Καλαϊτζάκη. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ζήτησε, δηλαδή, να αναβαθμιστεί σε αντιαθλητικό το φάουλ του αρχηγού της ομάδας του, με τους διαιτητές πάντως να μη δέχονται το challenge.

Το δέχθηκαν, όμως, οι οπαδοί των «πράσινων», οι οποίοι αποθέωσαν τον Αταμάν.