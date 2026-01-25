Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε καθόλου καλά στο παιχνίδι με το Μαρούσι για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και ο Εργκίν Αταμάν στο πρώτο τρίλεπτο άλλαξε όλη την πεντάδα.

Ο προπονητής των «πράσινων» έχει, γενικά, αρκετά παράπονα και νεύρα με τους παίκτες του το τελευταίο διάστημα και φάνηκε και στο ματς με το Μαρούσι. Με το σκορ να είναι… 2-10 στο 3ο λεπτό, ο Αταμάν αποφάσισε να τους αλλάξει όλους.

Έτσι, οι Σορτς, Γκραντ, Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο και Φαρίντ που ήταν στην αρχική 5άδα πήγαν στον πάγκο, όπου άκουσαν τις φωνές του προπονητή που πέρασε στο ματς τους Σλούκα, Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροβ και Χολμς.