Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε καλά στο ματς με το Μαρούσι για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, στη συνέχεια όμως βελτιώθηκε και πήρε τη νίκη με 92-81, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Οι «πράσινοι», οι οποίοι έχουν αρκετές και σημαντικές απουσίες, δεν μπήκαν καλά στο παιχνίδι και έμειναν πίσω με 2-10, με αποτέλεσμα ο Εργκίν Αταμάν να αλλάξει όλη την 5άδα στο πρώτο τρίλεπτο. Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε στη συνέχεια, όπως δείχνει και το 10-23, ήταν δεδομένο όμως πως αργά ή γρήγορα το «τριφύλλι» θα αντιδρούσε και το έκανε.

Με επιμέρους σκορ 15-2 ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 25-24 και στη συνέχεια με 31-25, ελέγχοντας πλέον το παιχνίδι, απέναντι στο Μαρούσι που προσπαθούσε να μείνει κοντά στο σκορ και τελικά ήταν στο -8 (48-40) στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου έκανε σερί 8-0 και μείωσε σε 50-48, οι «πράσινοι» όμως ξέφυγαν ξανά χάρη στους Χουάντσο και Σορτς, χωρίς να χρειαστεί να ανεβάσουν ρυθμό.

Η ομάδα του Αταμάν ήταν στο +10 (71-61) μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο και στα επόμενα λεπτά πήγε και στο +18 (84-66), με τα πάντα να έχουν κριθεί, το Μαρούσι να προσπαθεί να μειώσει και το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με το σκορ 92-81.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 48-40, 71-61, 92-81