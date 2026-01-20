Ο Μπάμπης Κωστούλας απηύθυνε μήνυμα στα ελληνικά προς τους φίλους της Μπράιτον, μετά το εντυπωσιακό γκολ με ανάποδο ψαλίδι που σημείωσε απέναντι στην Μπόρνμουθ.

Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός βρήκε για πρώτη φορά δίχτυα στο Amex Stadium, πετυχαίνοντας ένα γκολ υψηλής αισθητικής, με το οποίο η Μπράιτον απέφυγε την ήττα και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ο διεθνής φορ, που αρχίζει να ξεδιπλώνει το ταλέντο του και στα αγγλικά γήπεδα, θέλησε να μοιραστεί τα συναισθήματά του με τον κόσμο της ομάδας. Στο μήνυμά του εξέφρασε τόσο τη χαρά του για το πρώτο του γκολ στην έδρα της Μπράιτον όσο και τη συγκρατημένη απογοήτευση για το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

«Γεια σας. Είμαι πολύ χαρούμενος που πέτυχα το πρώτο μου γκολ στο γήπεδό μας. Υπάρχει μια μικρή απογοήτευση για το αποτέλεσμα, όμως θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.