Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 50 ετών άφησε ο Ουέλι Κέστενχολτς, ο οποίος είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στον πρώτο αγώνα σνόουμπορντ στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, έχοντας παγιδευτεί σε χιονοστιβάδα στις ελβετικές Άλπεις.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, ο Κέστενχολτς και ένας φίλος του έκαναν σνόουμπορντ στην κοιλάδα Λοτσένταλ στις ελβετικές Άλπεις, όταν ξεκίνησε μια χιονοστιβάδα σε υψόμετρο 2.400 μέτρων. Τι ήταν αυτό που προκάλεσε τη χιονοστιβάδα είναι άγνωστο, αποδείχθηκε όμως μοιραία για τον Κέστενχολτ.

Ο 50χρονος θάφτηκε κάτω από το χιόνι, ο φίλος του τον εντόπισε και κατάφερε να ειδοποιήσει τους αρμόδιους ώστε να μεταφερθεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών όμως πέθανε, με τις ελβετικές Αρχές να επιβεβαιώνουν τον θάνατό του.

Ο Κέστενχολτς είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο γιγαντιαίο σλάλομ στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1998, στο Ναγκάνο, στην πρώτη φορά που το σνόουμπορντ συμπεριλήφθηκε στα αθλήματα των Αγώνων.