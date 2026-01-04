Με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, η Νάπολι νίκησε εύκολα με 2-0 τη Λάτσιο εκτός έδρας για τη 18η αγωνιστική της Serie A και παραμένει σταθερά κοντά στην κορυφή.

Οι «παρτενοπέι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και στο 13′ έκαναν το 0-1 με τον Σπινατσόλα μετά τη σέντρα του Πολιτάνο. Ο Ιταλός εξτρέμ ήταν πρωταγωνιστής για την ομάδα του Αντόνιο Κόντε καθώς στο 32′ έδωσε και νέα ασίστ, αυτή τη φορά στον Ραχμάνι για το 0-2.

Τα πράγματα ήταν, πλέον, πολύ δύσκολα για τους «λατσιάλι» και έγιναν ακόμη δυσκολότερα στο 80′, όταν ο Νόσλιν αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα. Αποβολή που δεν ήταν η μοναδική πάντως, καθώς στο 88′ υπήρξε μεγάλη ένταση ανάμεσα στους Μάρουσιτς και Ματζόκι, με τον διαιτητή να δείχνει κόκκινη κάρτα σε αμφότερους.

Όπως και να έχει, η Νάπολι πήρε τη νίκη και είναι στο -1 από τη Μίλαν εν αναμονή του Ίντερ – Μπολόνια, ενώ η Λάτσιο είναι πολύ πίσω, στην 9η θέση.