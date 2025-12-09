Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το παρών στην τελετή βραβεύσεων της Πανελλήνιας Σχολικής Σκυταλοδρομίας «Τρέχω για την ΕΙΡΗΝΗ» και αναφέρθηκε και στο ποδόσφαιρο και στην προσπάθεια της ΑΕΚ για μια καινούργια μέρα με δόγμα το Ευ Αγωνίζεσθαι.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί με τα νέα παιδιά, ξεχάστε τους φιλάθλους κάθε ομάδας, ο κάθε ένας μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει και να αγαπάει αυτό πιστεύει ότι προάγει τον αθλητισμό», είπε αρχικά στην ομιλία του ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ και συνέχισε.

«Ήθελα να ευχαριστήσω τον υπουργό μας. ο οποίος κάθε μέρα βάζει και ένα λιθαράκι σε πολλούς τομείς και αυτό είναι επανάσταση. Και σας το λέω εγώ που είμαι εκ χαρακτήρος επαναστάτης και στο ποδόσφαιρο προσπαθούμε να φέρουμε μια καινούργια μέρα με δόγμα το Ευ Αγωνίζεσθαι.

Θέλω να κάνουμε συμβολικά σαν ΑΕΚ μια δωρεά ή σαν Seajets όπως το θέλετε, 21 μπάλες στο κάθε σχολείο όχι που βραβεύτηκε αλλά και στα 383 σχολεία που συμμετείχαν γιατί βραβεύουμε τους διακριθέντες αλλά σεβόμαστε και πάντα είμαστε δίπλα και σε αυτούς που δεν βραβεύτηκαν αλλά συμμετείχαν απλά. Για τους βραβευθέντες θα κάνουμε και κάτι επιπλέον σε συνεννόηση με αυτά τα 12-14 σχολεία».

Τέλος, ο Ηλιόπουλος έστειλε και το μήνυμά του στα παιδιά, λέγοντας: «Να διεκδικείται το μέλλον σας και να φτάσετε στο μέλλον να είναι περήφανοι οι γονείς σας για εσάς να είναι περήφανη η κοινωνία για εσάς. Μακριά από βία και ναρκωτικά. Να είστε κοντά στον αθλητισμό και αυτό θα σας προσφέρει να μάθετε τις αρετές και τις αξίες της ζωής».