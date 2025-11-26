Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Πέμπτη (27/11) τη Μπραν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε ότι η ομάδα του είναι έτοιμη να πάρει τη νίκη που θα τη φέρει ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση, ποντάροντας και στην ατμόσφαιρα της Τούμπας.

Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές και θέλουν το τρίποντο για να κάνουν βήμα πρόκρισης, με τον προπονητή των «ασπρόμαυρων» να παραθέτει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, στην οποία είπε τα εξής…

Για το τι περιμένει να δει από τη Μπραν: «Περιμένω πράγματα από την ομάδα μου και όχι από την Μπραν. Είναι μια οργανωμένη ομάδα, που τρέχει αρκετά στο γήπεδο, δεν έχει διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, είτε παίζει εντός, είτε εκτός έδρας, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό. Όλοι στον ΠΑΟΚ είμαστε έτοιμοι και θέλουμε να πάρουμε μια νίκη που θα μας φέρει πιο κοντά στην πρόκριση. Πάντως, περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι. Σ’ αυτό το επίπεδο όλοι γνωρίζουμε τους αντιπάλους μας. Είναι ένα ματς 11 εναντίον 11. Η θέληση μπορεί να παίξει τον πιο καθοριστικό ρόλο στο αυριανό παιχνίδι»

Για το αν μπορεί να διαφοροποιήσει τις ήττες στα αποδυτήρια η ήττα από τον Παναθηναϊκό έπειτα από ένα μεγάλο σερί νικών: «Πάντα όταν κερδίζεις έχει υπέρμετρη αυτοπεποίθηση. Ίσως δεν έχεις την πνευματική ένταση να κερδίζεις όλα τα παιχνίδια. Μετά από ένα σερί νικών πάντα υπάρχει ο φόβος της ήττας. Κάποιες φορές το να χάσεις μπορεί να σου δώσει την ευκαιρία να αντιδράσεις και να επιστρέψεις. Το είχαμε και εμείς απέναντι στην Κηφισιά και αυτή η αντίδραση θα μας βοηθήσει, είναι σημαντική μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων».

Για τις 200 νίκες του με τον ΠΑΟΚ και πώς κρίνει όλο αυτό το ταξίδι: «Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτή την φανταστική εμπειρία στον ΠΑΟΚ και όλα όσα έχω ζήσει με τον ΠΑΟΚ. Είναι κάτι απίστευτο. Στιγμές χαράς και λύπης. Στιγμές έντασης και στιγμές που ένοιωθα ότι είμαι στον ουρανό. Η αγάπη που έχω εισπράξει από τον κόσμο και την έχω ανταποδώσει είναι κάτι απίστευτο. Δεν είναι μόνο οι 200 νίκες αλλά η συνολική πορεία, όλο αυτό το ταξίδι που με κάνουν χαρούμενο».

Για την αγάπη που έχει εισπράξει από τους παίκτες του, με τους Τάισον, Μεϊτέ και Οζντόεφ να τον έχουν χαρακτηρίσει… πατέρα τους: «Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω κάτι συγκρατημένο. Προσέξτε, δεν μπορούν να πουν κάτι διαφορετικό γιατί θα έχουν και πρόβλημα μαζί μου… Όσα έζησα την Κυριακή το βράδυ στα αποδυτήρια από τους παίκτες και τα στελέχη της ομάδας ήταν κάτι το μοναδικό. Δεν γνώριζα το παραμικρό μέχρι να πεισθώ να πάω στα αποδυτήρια, όπου με περίμεναν οι παίκτες και το υπόλοιπο τιμ, νόμιζα ότι ήθελαν να πάρουν ρεπό, αλλά μου παρέδωσαν τη φανέλα για τις 200 νίκες και μια μπάλα με τις υπογραφές όλων των ποδοσφαιριστών.

Κατάλαβα το πόσο ισχυρό είναι το δέσιμο. Ένιωσα μια θερμή συμμετοχή όλων, είδα ποδοσφαιριστές που δεν παίζουν αρκετά να έχουν συμμετοχή, χαλάρωσα και αισθάνθηκα ότι η συμμετοχή όλων μπορεί να μας οδηγήσει σε μια σημαντική συνοχή που μπορεί να μας οδηγήσει σε σπουδαία πράγματα. Μάλλον έχουμε χτίσει κάτι πολύ σπουδαίο, μια ομάδα που πολύ δύσκολα θα την κερδίσει κάποιος αντίπαλος».

Για το αν έχει συνειδητοποιήσει ότι η φετινή μπορεί να είναι η τελευταία σεζόν που ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην Τούμπα με την υπάρχουσα μορφή της: «Πραγματικά δεν το έχω συνειδητοποιήσει, αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Για μας η Τούμπα είναι εδώ, όπως και ο κόσμος μας».

Για το πόσο πιο δύσκολο είναι το παιχνίδι με τη Μπραν λόγω της απουσίας του Κωνσταντέλια: «Αύριο θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Αν μείνουμε στα στατιστικά, θα δούμε ότι η Μπραν δέχθηκε τέσσερα γκολ στο τελευταίο ματς. Ναι, θα λείψει ο Κωνσταντέλιας, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο Γιάννης δεν μπορεί να παίξει και στα 60 παιχνίδια και θα πρέπει η ομάδα να μάθει να παίζει χωρίς τον Κωνσταντέλια. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την παραμικρή ευκαιρία που θα μας παρουσιαστεί στο ματς. Όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη είναι δύσκολα. Θέλουμε να φτάσουμε πολύ ψηλά και το δείξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια».

Για την ένταση της Τούμπας και τι θα πρέπει να περιμένουν οι φίλοι της Μπραν που θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη: «Θα δουν τι σημαίνει το κοινό του ΠΑΟΚ. Γενικά εδώ είναι κάτι σπέσιαλ η ατμόσφαιρα. Τα συναισθήματα είναι στο υψηλότερο επίπεδο εδώ στην Τούμπα. Ενδεχομένως οι Νορβηγοί να μάθουν κάτι από τους δικούς μας φιλάθλους. Μπορείτε να δείτε αύριο τι θα περιμένει την Μπραν και τους φιλάθλους της».