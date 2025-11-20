Νέο πρόβλημα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ενόψει Παρί, αφού δε θα αγωνιστεί με τους Γάλλους ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Όπως έκανε γνωστό ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην Media Day του Ολυμπιακού πριν από το παιχνίδι των ερυθρόλευκων με την Παρί, ο Σακίλ ΜακΚίσικ είναι εκτός πλάνων για το αγώνα με τους Γάλλους, ενώ πολύ δύσκολα θα παίξει και ο Γουόρντ.

Οι πρωταθλητές επιστρέφουν στο ΣΕΦ για το ματς με τη γαλλική ομάδα και ξανά θα έχουν σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα, αφού με ξεχνάμε πως θα λείπουν για όλη τη σεζόν οι Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ.