Οι συζητήσεις για το ΝΒΑ Europe, σε συνεργασία με τη FIBA, συνεχίζονται και σύμφωνα με τον Τζάνι Πετρούτσι, πρόεδρο της ιταλικής ομοσπονδίας μπάσκετ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ήδη πει το «ναι», προσθέτοντας πως στη νέα λίγκα θα εκπροσωπηθεί και η Ιταλία.

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, οι άνθρωποι του ΝΒΑ και της FIBA θέλουν η νέα λίγκα να αρχίσει από τον Οκτώβριο του 2027 και ήδη έχουν κυκλοφορήσει διάφορα σενάρια για το ποιες θα είναι οι ομάδες που θα συμμετέχουν.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ιταλικής ομοσπονδίας μπάσκετ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα είναι μία από τις ομάδες που θα πάρουν μέρος στη νέα διοργάνωση, προσθέτοντας πως εκπροσώπηση θα υπάρξει και για την Ιταλία, χωρίς όμως να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Είναι μια νέα εξέλιξη που θα είναι καλή για όλο το σύστημα, φέρνοντας πόρους και θέαμα. Η συμφωνία αναφέρει επίσης ότι οι εγγεγραμμένοι σύλλογοι πρέπει να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα. Η Ευρωλίγκα είναι μια ιδιωτική λίγκα και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μας δίνει καν παίκτες κατά τη διάρκεια των παραθύρων της FIBA», είπε αρχικά ο Πετρούτσι και συνέχισε.

«Το ΝΒΑ Europe είναι ακριβώς η ευκαιρία για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και για να μεγαλώσουμε τη δεξαμενή του μπάσκετ. Αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η πιο δημοφιλής ποδοσφαιρική ομάδα στον κόσμο, έχει ήδη πει ναι, πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος, σωστά; Η Ρώμη δεν θα μείνει απ’ έξω. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη προοπτική που συνδέεται με έναν πολύ πλούσιο επιχειρηματία».