Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε την πρόκριση για τους προημιτελικούς του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 μετά τη νίκη με 2-0 επί του Αλεχάντρο Ταμπίλο και στη συνέχεια αποθεώθηκε από τους φιλάθλους στο Telecom Center Athens καθώς μίλησε στα ελληνικά.

Ο Σέρβος τενίστας, πραγματικός θρύλος του αθλήματος, καθάρισε με 2-0 τον Ταμπίλο και στη συνέχεια ήρθε η ώρα των δηλώσεων. Ο Τζόκοβιτς αρχικά μίλησε στα ελληνικά και στη συνέχεια είπε τα καλύτερα για την Αθήνα και την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να αποθεωθεί από τους φιλάθλους που ήταν στις εξέδρες.

«Καλησπέρα, Ελλάδα, σε αγαπώ, τι κάνεις, καλά, γεια σου φίλε», είπε αρχικά στα ελληνικά ο Σέρβος τενίστας και συνέχισε: «Πραγματικά νιώθω σαν στο σπίτι μου εδώ. Πριν δύο μήνες μετακόμισα εδώ με την οικογένειά μου και ήμουν πολύ ενθουσιασμένος μ’ αυτό. Πάντα αγαπούσα την Ελλάδα, όλοι οι Σέρβοι αγαπούν την Ελλάδα.

Ιστορικά και πολιτισμικά έχουμε πολλά πράγματα που μας συνδέουν. Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία και μια υπέροχη φιλοξενία από τον ελληνικό λαό, κάτι για το οποίο φημίζεται διεθνώς η Ελλάδα. Ένιωσα τους ανθρώπους να με πλησιάζουν με τον πιο φιλικό και ανθρώπινο τρόπο, αυτό πραγματικά άγγιξε την καρδιά μου. Η Αθήνα έχει θέση στην καρδιά μου, δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό».