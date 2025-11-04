Την πρόκριση για τους προημιτελικούς του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 πήρε ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά τη νίκη με 2-0 επί του Αλεχάντρο Ταμπίλο στο Telecom Center Athens.

Οι δύο τενίστες αναμετρήθηκαν στο πλαίσιο του 2ου γύρου και το πρώτο σετ ήταν πραγματικό ντέρμπι, με τον Σέρβο να το παίρνει τελικά με 7-6.

Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο σετ ο «Νόλε» ανέβασε ρυθμό, έκανε break και έφτασε στο 6-3, κάνοντας έτσι το 2-0 και παίρνοντας τη νίκη-πρόκριση για τον επόμενο γύρο.

Ο επόμενος αντίπαλος του Τζόκοβιτς θα είναι ένας εκ των Έλιοτ Σπιτσίρι ή Νούνο Μπόρχες.

Τα σετ: 7-6, 6-3