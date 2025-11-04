Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα δώσει τον πρώτο του αγώνα την Τρίτη (4/11) στις 18:00, αντιμετωπίζοντας τον Αλεχάντρο Ταμπίλο, για τον 2ο γύρο του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 στο Telekom Center Athens, όπου διεξάγεται το τουρνουά έως τις 8 Νοεμβρίου.

Η Ελλάδα φιλοξενεί και πάλι, για πρώτη φορά έπειτα από 31 χρόνια, τουρνουά ATP και το απόγευμα της Τρίτης (4/11), στις 18:00, ο Τζόκοβιτς θα δώσει τον πρώτο του αγώνα στο Telecom Center Athens αντιμετωπίζοντας Αλεχάντρο Ταμπίλο στο πλαίσιο του 2ου γύρου.

Ειδική προσφορά εισιτηρίων

Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 ανακοινώνει ειδική προσφορά εισιτηρίων: όλοι οι αγώνες στις 4 & 5 Νοεμβρίου διατίθενται με έκπτωση 20%, με τις τιμές να ξεκινούν από μόλις 16€.

Επιπλέον, όλα τα παιδιά έως 7 ετών έχουν δωρεάν είσοδο την Τρίτη (4/11) και την Τετάρτη (5/11).

Αποκτήστε τα εισιτήριά σας με τον κωδικό ATP20 στο events.ticketmaster.gr.