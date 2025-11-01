Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, το οποίο θα διεξαχθεί στο TELEKOM CENTER Athens, αρχίζει και ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα κάνει το ντεμπούτο του την προσεχή Τρίτη (4/11) αγωνιζόμενος στον δεύτερο γύρο.

Έπειτα από αναμονή τριών δεκαετιών η Αθήνα φιλοξενεί ξανά τουρνουά της ATP, με τον Σέρβο τενίστα να συγκεντρώνει πάνω του τα βλέμματα καθώς είναι το μεγαλύτερο όνομα που θα πάρει μέρος.

Όπως, λοιπόν, έγινε γνωστό, ο Τζόκοβιτς θα κάνει το ντεμπούτο του την Τρίτη (4/11) αγωνιζόμενος στον δεύτερο γύρο, καθώς προκρίθηκε από τον πρώτο χωρίς αγώνα.

Οι Έλληνες φίλαθλοι, αλλά και πολλοί επισκέπτες από το εξωτερικό, θα έχουν επιτέλους την ευκαιρία να δουν από κοντά τον 24 φορές πρωταθλητή Grand Slam να αγωνίζεται στην Αθήνα.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω Ticketmaster στον παρακάτω σύνδεσμο: https://events.ticketmaster.gr/?promoter=tmgr_hero