Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Hellenic Championship, του τουρνουά της ATP, που θα διεξαχθεί στο κλειστό του ΟΑΚΑ από τις 2 μέχρι τις 8 Νοεμβρίου άρχισε, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο μιλώντας στα ελληνικά.

Έπειτα από αναμονή 31 χρόνων η Ελλάδα θα φιλοξενήσει ένα τουρνουά ATP, με το κλειστό του ΟΑΚΑ, το Telecom Center Athens όπως ονομάζεται πλέον, να μεταμορφώνεται σε γήπεδο τένις.

Πρόκειται για ένα τουρνουά στο οποίο θα συμμετάσχουν μεγάλα ονόματα του τένις και μεγαλύτερο όλων είναι ο Τζόκοβιτς, ο οποίος απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο για να γεμίσει τις εξέδρες.

«Καλημέρα Ελλάδα», είπε στα ελληνικά ο Σέρβος τενίστας και συνέχισε: «Γεια σε όλους. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι στην Αθήνα, στην Ελλάδα και θα αγωνιστώ μπροστά σας για όλη την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να είστε τόσο ενθουσιασμένοι όσο είμαι και εγώ, και όλοι οι παίκτες που θα παίξουν στην Αθήνα, που έχει ξανά τουρνουά ύστερα από 30 χρόνια.

Αυτό το γήπεδο είναι από τα πιο δημοφιλή γήπεδα μπάσκετ στον κόσμο, έδρα του Παναθηναϊκού, μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι ένα ιστορικό γήπεδο και είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα σας δω να γεμίζετε αυτό το υπέροχο γήπεδο και μακάρι να δείτε τένις παγκόσμιας κλάσης».