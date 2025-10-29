Ο Ολυμπιακός συνέτριψε με 5-0 τον Βόλο για το κύπελλο Ελλάδας έχοντας για πρωταγωνιστή τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που πέτυχε δύο γκολ και προανήγγειλε πολλά περισσότερα για τη συνέχεια.

Ο διεθνής Ουκρανός φορ ήταν εκτός δράσης από την αρχή της σεζόν, τώρα όμως επέστρεψε στη δράση και είναι αποφασισμένος να καλύψει το χαμένο έδαφος. Ο Γιάρεμτσουκ πέτυχε δύο γκολ, το ένα εκ των οποίων σπάνιας ομορφιάς, στο 5-0 επί του Βόλου και στις δηλώσεις του τόνισε πως τα καλύτερα έρχονται.

«Πιστεύω ότι τα άξιζα αυτά τα γκολ. Τα δικαιούμαι γιατί ήμουν τόσο καιρό εκτός. Ήταν μία σκληρή πραγματικότητα. Όταν δουλεύεις πολύ τότε ανταμείβεσαι», είπε αρχικά ο φορ του Ολυμπιακού και συνέχισε.

«Το σώμα μου δεν είναι το ίδιο ακόμα αλλά ξέρω πως η ομάδα και ο κόσμος περιμένει από εμένα τέτοια γκολ. Έπειτα από έναν μήνα δεν θα πιστεύετε αυτά που θα βλέπετε».