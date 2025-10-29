Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Βόλο για το κύπελλο Ελλάδας και δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα όπως δείχνει και το τελικό 5-0, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κάνει πάρα πολλές αλλαγές και τον Γιάρεμτσουκ να κλέβει την παράσταση σκοράροντας δύο φορές.

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και πήραν από νωρίς το προβάδισμα. Στο 5ο λεπτό ο Στρεφέτσα εκτέλεσε κόρνερ, ο Αντεμπάγιο έκανε άστοχη έξοδο και ο Μπιανκόν με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η οποία στο 21′ ζήτησε πέναλτι σε πτώση του Γιαζίτσι μετά τη μπαλιά του Στρεφέτσα, ήλεγχε το παιχνίδι και στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου εξασφάλισε τη νίκη πετυχαίνοντας ακόμη τρία γκολ.

Στο 43′ ο Γιάρεμτσουκ με βολέ εντός περιοχής έκανε το 2-0, στο 44′ ξανά ο Ουκρανός φορ, με νέο απίθανο βολέ μετά την κεφαλιά-πάσα του Στρεφέτσα, έγραψε το 3-0 και στο 45’+2′ ο Μπιανκόν πέτυχε -και αυτός- το 2ο του γκολ, μετά την εκτέλεση φάουλ του Γιαζίτσι, ανεβάζοντας το σκορ στο 4-0.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τους γηπεδούχους να έχουν χαλαρώσει, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν την ευκαιρία να απειλήσουν και μάλιστα δύο φορές, στο 51′ με τη σκαστή κεφαλιά του Μακνί και στο 54′ με τετ α τετ του ίδιου παίκτη, ο Πασχαλάκης όμως αντέδρασε σωστά και στις δύο περιπτώσεις και κράτησε το 4-0.

Ο Μεντιλίμπαρ, όπως και ο Φεράντο από την άλλη πλευρά, άρχισαν τις αλλαγές στα επόμενα λεπτά και οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν ξανά ρυθμό. Στο 63′, έπειτα από υπέροχη ομαδική προσπάθεια, ο Τασιούρας πρόλαβε τον Γιαζίτσι πριν εκτελέσει, στο 64′ ο Στρεφέτσα με σουτ εντός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα αλλά υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ και στο 66′ ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι καθώς ο Αντεμπάγιο έκανε κακή έξοδο και… γκρέμισε τον Πνευμονίδη.

Πέναλτι που εκτέλεσε ο Γιαζίτσι στο 67′ για το 5-0, με τον Ολυμπιακό να παίρνει πολύ εύκολα τη νίκη και τον προπονητή του να μένει απολύτως ικανοποιημένος από όσα είδε από την ομάδα του.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Καλογερόπουλος (72′ Ροντινέι), Μάνσα, Μπιανκόν, Βέζο (72′ Μπρούνο), Σιπιόνι, Μουζακίτης (59′ Λιατσικούρας), Γιαζίτσι, Νασιμέντο, Στρεφέτσα (72′ Καμπελά), Γιάρεμτσουκ (59′ Πνευμονίδης).

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Αντεμπάγιο, Μύγας (56′ Τασιούρας), Τριανταφύλλου, Κάργας (46′ Λαγωνίδης), Σινανάι, Γρόσδης, Μπουζούκης, Ασεχνούν (76′ Προύντζος), Θαρθάνα, Πίντσι (71′ Λεγκίσι), Μακνί (71′ Κύρκος).