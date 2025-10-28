Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε στην Mundo Deportivo για το καλοκαίρι που πέρασε με την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας και το χάλκινο μετάλλιο, αλλά και την συνύπαρξή του με τον Γιάννη και τον Άλεξ Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς.

Η επιστροφή στην Ευρώπη δεν είναι κάτι που σκέφτεται αυτή τη στιγμή ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Παράλληλα, μίλησε και για τις επιτυχίες της Εθνικής μπάσκετ το 2005 και της Εθνικής ποδοσφαίρου το 2004, αναφέροντας πώς ο ίδιος βίωσε τις δύο αυτές τρομερές στιγμές.

Ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής έκανε αναφορά και στο NBA Europe που είναι σε κατάσταση δημιουργίας, αλλά και την συνύπαρξή του με τη Euroleague.

Αναλυτικά τα λόγια του Θανάση Αντετοκούνμπο

Για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική μπάσκετ: «Ήταν μια τεράστια ώθηση για την οικογένειά μου. Δεν είχαμε κερδίσει ποτέ μετάλλιο. Μάλιστα, την τελευταία φορά που κερδίσαμε μετάλλιο, ήμουν έφηβος. Ήμουν νέος, και είναι ευλογία. Πρώτα απ ‘όλα, είναι ευλογία να το κερδίζω με παιδιά που αγαπάμε, με τον προπονητή Σπανούλη και όλους. Αλλά είναι ακόμη μεγαλύτερη ευλογία να το κερδίζω με την οικογένειά μου».

Για το τί έχει φέρει ο Βασίλης Σπανούλης στην Εθνική μπάσκετ: «Κίνητρο, πολύ κίνητρο. Έφερε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και την πίστη. Την πίστη ότι μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Ήρθε η ώρα που τα καταφέραμε ώστε η γενιά μας να αφήσει κάτι πίσω της».

Για την συνύπαρξη με τον Γιάννη και τον Άλεξ Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Είναι ευλογία. Ο μικρός μου αδερφός έχει την ευκαιρία να βιώσει τον επαγγελματισμό του NBA, την εμπειρία του παιχνιδιού, την εμπειρία της σκληρότητας του NBA. Χαίρομαι που βρίσκομαι στην ίδια ομάδα μαζί τους. Είναι ευλογία από τον Θεό».

Η απάντησή του σε ερώτηση για το NBA Europe: «Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Όλα αυτά θα συμβούν για να μπορέσουμε να ενώσουμε το άθλημα, να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και περισσότερα πρωταθλήματα. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τη δυναμική του πώς θα μοιάζει αυτό».

Για την πιθανότητα συμπόρευσης της Euroleague με το NBA Europe: «Ναι, το βλέπω αυτό. Μπορώ να το καταλάβω αυτό επειδή η EuroLeague είναι ένα εξαιρετικό προϊόν και το NBA είναι ένα απίστευτο προϊόν, οπότε και τα δύο είναι καλά προϊόντα. Τώρα, το πώς θα συνυπήρχαν είναι ένα διαφορετικό θέμα. Αλλά αν δεν συνυπήρχαν, θα έπρεπε να προσθέσουν άλλες 15 ομάδες στην υπάρχουσα διοργάνωση. Και τι θα συνέβαινε με τις ομάδες του EuroCup;».

Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους στην Ευρώπη, αν μπορείτε να το πείτε έτσι, είναι ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ θα χάσει την ουσία του όσον αφορά το πάθος των οπαδών του και τους κανόνες: «Όχι, νομίζω ότι ο μόνος φόβος θα ήταν αν οι μικρότερες ομάδες δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τις άλλες ομάδες. Ξέρετε πόσο υπέροχο είναι που ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης μπορούν να παίζουν σε πόλεις της Σλοβενίας, της Τσεχίας ή της Ισπανίας; Πώς θα συμβεί αυτό; Θα παίξουν όλες μεταξύ τους. Οπότε δεν ξέρω».

Για το Euro 2004 και το Eurobasket του 2005: «Θυμάμαι να ουρλιάζω με όλη μου τη δύναμη στους δρόμους. Αυτό ήταν κάτι που… δεν ξέρω αν μπορεί να επαναληφθεί. Το 2004, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, και κερδίσαμε. Έπειτα, το 2005, το Eurobasket και η Eurovision. Η ελληνική σημαία κυμάτιζε ψηλά».

Για την πιθανότητα επιστροφής στην Ευρώπη: «Νομίζω… είναι τρελό, είναι μια σπουδαία ερώτηση. Ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε πάει ο κόσμος, και είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλά το μόνο που σκέφτομαι είναι το τώρα. Ήμουν εκτός για έναν χρόνο, και το μόνο που σκέφτομαι είναι να παίζω. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι θα κάνω στη συνέχεια, οπότε θα δούμε».

Η απάντησή του σε ερώτηση αν θα έπαιζε στην Μπαρτσελόνα: «Φυσικά, η Μπάρτσα είναι μεγάλη ομάδα. Έπαιξα στην Ανδόρα, και έπαιζα εναντίον ομάδων σαν κι αυτή… Και μου άρεσε πολύ ο χρόνος μου στην ACB. Η ACB είναι ένα απίστευτο πρωτάθλημα». Ο Γιάννης και εσύ στην Μπαρτσελόνα; «Δεν ξέρω, δεν ξέρω».

Θα ήσουν πρόθυμος; «Δεν ξέρω, φίλε (γέλια). Ποτέ δεν ξέρεις στη ζωή. Αλλά ξέρεις κάτι; Είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα που πολλά ταλέντα του NBA και πολλά παιδιά επιστρέφουν στην Ευρώπη. Είναι καλό να παίζω εκτός Ηνωμένων Πολιτειών».

Ρωτάω επειδή, αστειευόμενος με τις φήμες για το μέλλον του, ο Γιάννης είπε ότι συναντήθηκε με την Μπάρτσελόνα και αυτό είχε μεγάλο αντίκτυπο στους Καταλανούς: «Δεν ξέρω, θα τον ρωτήσω, αλλά δεν ξέρω. Αλλά θα τον ρωτήσω και θα δω (γέλια). Αλλά θα είναι ευλογία. Ποτέ δεν ξέρεις πόσα χρόνια σου απομένουν, προσπαθώντας πάντα να είσαι υγιής και να παίζεις όσο περισσότερο μπορείς. Όσο περισσότερο μπορείς, αδερφέ».