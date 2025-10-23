Με ανακοίνωσή του το ΝΒΑ γνωστοποιεί ότι οι Τέρι Ροζίερ και Τσόνσι Μπίλαπς τίθενται εκτός πρωταθλήματος μετά τη σύλληψή τους για υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού, στο πλαίσιο έρευνας του FBI.

Πρόκειται για ένα θέμα που έχει προκαλέσει σοκ στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, με τον διευθυντή του FBI να παραχωρεί συνέντευξη Τύπου, στην οποία έκανε λόγο για μια «εγκληματική οργάνωση που απλώνεται μέχρι την Cosa Nostra».

Η έρευνα συνεχίζεται και όλα δείχνουν ότι ο αριθμός των συλληφθέντων θα αυξηθεί, με τους ανθρώπους του ΝΒΑ να παρακολουθούν παγωμένοι τις εξελίξεις και να ανακοινώνουν πως οι Μπίλαπς και Ροζίερ, προπονητής των Πόρτλαντ Μπλέιζερς και γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ αντίστοιχα, τίθενται εκτός λίγκας.

«Βρισκόμαστε σε διαδικασία αξιολόγησης των ομοσπονδιακών κατηγοριών που ανακοινώθηκαν σήμερα. Ο Τέρι Ροζίερ και Τσάνσι Μπίλαπς τίθενται αμέσως σε άδεια από τις ομάδες τους και εμείς θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες Αρχές. Αντιμετωπίζουμε με τη μέγιστη σοβαρότητα τις εν λόγω κατηγορίες και η ακεραιότητα του παιχνιδιού παραμένει η βασική μας προτεραιότητα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.