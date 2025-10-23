Πανικός επικρατεί στο ΝΒΑ καθώς το FBI προχώρησε στη σύλληψη του προπονητή των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς, και του γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ρόζιερ, στο πλαίσιο έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό.

Την ημέρα που έγινε γνωστό ότι συνελήφθη ο Σέρβος διαιτητής της Euroleague Ούρος Νίκολιτς ως ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συλλήψεις έχουμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όχι για εγκληματική οργάνωση, όμως, αλλά για παράνομο στοιχηματισμό.

Το FBI, στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει για την υπόθεση, πέρασε χειροπέδες αρχικά στον Ρόζιερ των Χιτ και στη συνέχεια και στον Μπίλαπς, πρώην σταρ του ΝΒΑ και νυν προπονητή των Μπλέιζερς.

Ο Ροζίερ φέρεται να συμμετείχε σε παράνομο δίκτυο στοιχημάτων το 2023, όταν αγωνιζόταν στους Σάρλοτ Χόρνετς, για να ακολουθήσει, όπως έγραψε στα social media ο έγκυρος Σαμς Σαράνια, η σύλληψη του Μπίλαπς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εισαγγελία της ανατολικής περιφέρειας της Νέας Υόρκης και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσουν επισήμως τις συλλήψεις που έγιναν.