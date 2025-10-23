Ο διευθυντής του FBI, Ρίκι Πατέλ, προχώρησε σε δηλώσεις για τις συλλήψεις των Τσόνσι Μπίλαπς και Τέρι Ροζίερ, όπως και του Ντέμιαν Τζόουνς, κάνοντας λόγο για μια εγκληματική οργάνωση που απλώνεται τόσο στο ΝΒΑ όσο και στην ιταλική μαφία Cosa Nostra.

Στις ΗΠΑ έχει προκληθεί σάλος μετά τις συλλήψεις των Μπίλαπς και Ροζίερ, προπονητής των Μπλέιζερς και γκαρντ των Χιτ αντίστοιχα, με τον διευθυντή του FBI να αποκαλύπτει ότι συνελήφθη και ο Ντέμιαν Τζόουνς, ο οποίος ήταν βοηθός προπονητή στους Κλίβελαντ Καβαλίερς τη διετία 2016-18 ενώ ως παίκτης είχε αγωνιστεί σε Μπακς, Χιτ, Πίστονς, Κινγκς, Μάβερικς, Σέλτικς, Γουόριορς, Γκρίζλις και Νετς.

«Σήμερα είμαστε εδώ στη Νέα Υόρκη για να ανακοινώσουμε μια ιστορική σύλληψη εγκληματικής οργάνωσης που απλώνεται τόσο στο NBA, όσο και την Cosa Nostra. Όπως ξέρετε, άτομα όπως ο Τσόνσι Μπίλαπς, ο Ντέμιαν Τζόουνς και ο Τέρι Ροζίερ συνελήφθησαν σήμερα. Αυτό που δεν γνωρίζετε είναι ότι πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα τζόγου και χειραγώγησης αθλητικών αγώνων που κρατάει εδώ και πολλά χρόνια», είπε αρχικά ο Ρίκι Πατέλ και συνέχισε.

«Το FBI προχώρησε στις συλλήψεις 31 ατόμων σε 11 διαφορετικές πολιτείες και η επιχείρηση συνεχίζεται. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα εμπλεκόμενα μέλη, είναι οικονομική απάτη, ξέπλυμα χρήματος, εκβιασμός, κλοπές, παράνομος στοιχηματισμός. Το FBI δεν αφήσει χώρο σε κανέναν εγκληματία σε αυτή τη χώρα. Η εν λόγω απάτη είναι εξωφρενική. Δεν πρόκειται για χιλιάδες ή εκατομμύρια δολάρια, αλλά για εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια».