Στο ΝΒΑ έχει προκληθεί… σεισμός μετά τις συλλήψεις των Τσόνσι Μπίλαπς, Τέρι Ροζίερ και Ντέιμον Τζόουνς, με τον τελευταίο να είναι ο λόγος που στα παιχνίδια που ελέγχονται για παράνομο στοιχηματισμό είναι και ένα των Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο διευθυντής του FBI έκανε λόγο για «μια εγκληματική οργάνωση που απλώνεται μέχρι την Cosa Nostra», τα ΜΜΕ έχουν πάθει σοκ από όσα αποκαλύπτονται και οι αρμόδιες Αρχές ψάχνουν συγκεκριμένα παιχνίδια για παράνομο στοιχηματισμό.

Ένα εξ αυτών είναι των Μπακς, της ομάδας στην οποία αγωνίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς τον Φεβρουάριο του 2023. Ο λόγος; Ο Ντέιμον Τζόουνς, έχοντας εθιστεί στον τζόγο, μοιράστηκε ιδιωτικές πληροφορίες για τη μη συμμετοχή του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το The Athletic, ο Τζόουνς, ο οποίος είναι ένας από τους συλληφθέντες, γνώρισε ότι ο Τζέιμς δεν θα αγωνιζόταν λόγω τραυματισμού, πολλές ώρες πριν ανακοινωθεί και επισήμως αυτό. Έτσι, ζήτησε από συνεργάτες του να ποντάρουν υπέρ των Μπακς καθώς οι Λέικερς θα έπαιζαν, όπως και έγινε, χωρίς τον καλύτερό τους παίκτη.