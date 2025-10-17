Ο τραυματισμός του Σίριλ Ντέσερς έχει ως αποτέλεσμα, τελικά, να βγει από τη λίστα του Παναθηναϊκού για τους αγώνες του Europa League, με τον Μίλος Πάντοβιτς να παίρνει τη θέση του.

Με τον Ολλανδό φορ να μένει εκτός δράσης λόγω του τραυματισμού του, οι «πράσινοι» έστειλαν όλες τις γνωματεύσεις στην UEFA, η οποία τις εξέτασε και έδωσε την άδειά της για να αντικατασταθεί ο παίκτης.

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία δίνει αυτή τη δυνατότητα στις ομάδες αν πρόκειται για τραυματισμό που θα αφήσει τον παίκτη έξω για τουλάχιστον 60 μέρες και ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Ντέσερς με τον Πάντοβιτς.

Στα τέλη Νοεμβρίου, όταν θα έχουν συμπληρωθεί δύο μήνες από τη γνωμάτευση για τον τραυματισμό του, ο Ολλανδός φορ θα μπορεί να δηλωθεί και πάλι στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού.