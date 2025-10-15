Τη δεύτερη ήττα του σε τρεις αγώνες στο Eurocup γνώρισε ο Πανιώνιος, ο οποίος έμεινε πίσω στο σκορ και δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή κόντρα στη Μπουργκ, η οποία επικράτησε με 66-56.

Με δύο τρίποντα του Κρούζερ οι «κυανέρυθροι» προηγήθηκαν με 6-4, με τις δύο ομάδες γενικά να είναι άστοχες και το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με τους φιλοξενούμενους στο +1 (15-16).

Στα πρώτα τρία λεπτά της δεύτερης περιόδου καμία εκ των δύο ομάδων δεν κατάφερε να σκοράρει, με τους Νεοσμυρνιώτες να μην καταφέρνουν να πάρουν το προβάδισμα και να βρίσκονται στο -9 (25-34) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα στην τρίτη περίοδο για τον Πανιώνιο καθώς είχε σοβαρότατο πρόβλημα στην επίθεση. Έτσι, έμεινε στο -15 (27-42) στο 26′ και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο από το -16 (37-53).

Οι «κυανέρυθροι» έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μειώσουν τη διαφορά και με καλάθι του Σταρκς κατάφεραν να πλησιάσουν στο -6 (56-62) στο 38′, η Μπουργκ όμως παρέμεινε ψύχραιμη και πήρε τη νίκη με 66-56.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 25-34, 37-53, 56-66