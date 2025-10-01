Ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει τελικά στη διάθεσή του τον Ντέσερς, όπως και τον Πελίστρι, για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς, μπορεί όμως να υπολογίζει ξανά στον Ντραγκόφσκι.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τον αγώνα της Πέμπτης (2/10), στον οποίο θα προσπαθήσουν να πάρουν τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές στη League Phase του Europa League, κάνοντας βήμα πρόκρισης στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.

Σε αυτή την προσπάθειά του, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ντέσερς και Πελίστρι που έκαναν θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα, υπάρχουν όμως ευχάριστα νέα για τον Ντραγκόφσκι, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά και είναι ξανά ετοιμοπόλεμος.

Οι παίκτες που είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τους Ολλανδούς είναι οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Μπρέγκου, Φικάι.