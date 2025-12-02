Κύκλος αντιπαράθεσης ανάμεσα στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων, ιδίως δε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, πυροδοτήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής, με αιχμή την εισήγηση εκ μέρους του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, της τροπολογίας για την οπλοκατοχή.

Η παρουσία του αρμόδιου υπουργού έδωσε την ευκαιρία στα κόμματα να αναφερθούν στα θέματα των μπλόκων των αγροτών, αλλά και στα νέα μέτρα που επιφέρει για την κατοχή των όπλων η νέα τροπολογία.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη χαρακτήρισε «εξωφρενικούς» τους ισχυρισμούς της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί «άσκησης ακραίας αστυνομικής βίας», ενώ η ίδια είπε ακόμη ότι η αστυνομία ξυλοκόπησε και κακοποίησε τους αγρότες. Απευθυνόμενος προς την κ. Κωνσταντοπούλου, ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι κατηγορεί 57.000 εργαζόμενους αστυνομικούς που προστατεύουν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές. «Αυτά βλέπετε, ενώ σε 1.700 διαδηλώσεις δεν υπήρξε ούτε ένας τραυματισμός. Πραγματικά ντροπή. Μας λέγατε πέρυσι για αστυνομικούς που ντύθηκαν προβοκάτορες και έριξαν μολότοφ. Να τελειώνουμε με αυτά. Η Ελληνική Αστυνομία είναι από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες. Δεν είναι σάκος του μποξ για τον καθένα εδώ πέρα, ο αστυνομικός», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Απαντώντας και στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, Νικόλαο Καραθανασόπουλο, ο οποίος μίλησε για «όργιο αστυνομικής βίας και καταστολής απέναντι στους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι ωστόσο δεν μάσησαν», ο υπουργός απέρριψε τις αιτιάσεις λέγοντας ότι «ουδέποτε υπήρξε όργιο καταστολής».

«Κανένα όργιο καταστολής. Καμία βία. Καθόλου. Σε εκατοντάδες σημεία υπάρχουν αυτή τη στιγμή μπλόκα αγροτών και διαμαρτύρονται και διεκδικούν. Ούτε βία, ούτε καταστολή», ανέφερε.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της τροπολογίας, ο Μ. Χρυσοχοΐδης παρατήρησε ότι «η Κρήτη είναι ένα λαμπρό νησί, με χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση νομοθετεί για τον «μικρό αριθμό εγκληματικών ομάδων που ταλαιπωρούν το νησί».

«Ο κρητικός λαός δέχεται επίθεση όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή κάποιοι από τα έδρανα της ΝΔ δεν επιλέγουν να πέσει φως, αλλά επιλέγουν τη συγκάλυψη», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Παύλος Χρηστίδης.