Αντιπροσωπεία φιλάθλων του Ολυμπιακού από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο βράβευσαν τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Κώστα Καραπαπά.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στη Σύρο, όπου τους επιφυλάχθηκε αποθεωτική υποδοχή, για τον αγώνα της Τετάρτης (3/12) με την τοπική Ελλάδα στο πλαίσιο του κυπέλλου Ελλάδας και οι φίλαθλοί τους από τα νησιά του Αιγαίου βρήκαν την ευκαιρία να τους εκφράσουν την αγάπη τους.

Αντιπροσωπεία, λοιπόν, φιλάθλων του Ολυμπιακού από τη Σύρο, τη Σαντορίνη και την Τήνο βράβευσαν τον Μεντιλίμπαρ και τον Καραπαπά, στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή της ομάδας, με τη συνέχεια να δίνεται την Τετάρτη (3/12) στο γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί ο αγώνας.