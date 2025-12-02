Με αλλαγές θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ελλάς Σύρου, το μεσημέρι της Τετάρτης (03/12) για τον αγώνα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «Ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το τρίτο τους ματς στη φάση των ομίλων και μετά το τέλος της προπόνησης ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων.

Ο Βάσκος τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του για τη Σύρο τον Μεντί Ταρέμι, που ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Αντίθετα, εκτός πλάνων έμειναν οι τραυματίες Ρέτσος, Τσικίνιο, Ποντένσε και Πασχαλάκης, ενώ ανάσες θα πάρουν και οι Τζολάκης, Μουζακίτης.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας θα ξεκουραστεί από τα διαδοχικά παιχνίδια, κάτι που σημαίνει πως κάτω από τα δοκάρια των Πειραιωτών στην αναμέτρηση της Σύρου θα είναι ο Νίκος Μπότης. Παράλληλα, ο 19χρονος μέσος επιστρέφει στην Αθήνα, μετά την βράβευσή του ως «Golden Boy Web».

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ροντινέι, Βέζο, Μπρούνο, Καμπελά, Έσε, Γκαρθία, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ.