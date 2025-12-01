Η επιτυχία του Χρήστου Μουζακίτη στον χώρο του ποδοσφαίρου συνεχίζει να συγκεντρώνει τα βλέμματα. Ο διεθνής μέσος του Ολυμπιακού, που σε λίγες μέρες θα γιορτάσει τα 19α γενέθλιά του, απέσπασε το βραβείο Golden Boy Web 2025 στην τελετή της Tuttosport τη Δευτέρα το βράδυ στο Τορίνο.

Ο Μουζακίτης κατάφερε να συγκεντρώσει σχεδόν 473.000 ψήφους στα μηνιαία στάδια, ποσοστό 39% του συνόλου, αφήνοντας πίσω του τον περσινό νικητή, τον Τούρκο της Γιουβέντους, Κενάν Γιλντίζ, που συγκέντρωσε περίπου 386.000 ψήφους (31,8%).

Μετά την απονομή, ο ίδιος μίλησε στο MEGA: «Μιλάμε γι’ απίστευτη στιγμή. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Ευχαριστώ όσους με ψήφισαν όποιον με στηρίζει. Δεν ξέρω πότε θα φύγει από τα χέρια μου και πότε θα φύγει από το κρεβάτι μου. Είναι το βραβείο που θα κοιμάμαι σίγουρα μαζί του τις επόμενες μέρες. Δεν μπορώ να διευκρινίσω το ταβάνι μου, εύχομαι να είναι πολύ μεγαλύτερα πράγματα κι εξαρτάται αποκλειστικά από μένα».



Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Μουζακίτης ευχαρίστησε όσους τον ψήφισαν και υποσχέθηκε μεγαλύτερες επιτυχίες.