Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (3/12) την Ελλάδα Σύρου για το κύπελλο Ελλάδας και η αποστολή του έτυχε αποθεωτικής υποδοχής στο νησί.

Οι «ερυθρόλευκοι» αφήνουν για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα καθώς έχουν το ματς στη Σύρο την Τετάρτη για το κύπελλο και οι οπαδοί τους στο νησί φρόντισαν ώστε να νιώσουν άνετα από την πρώτη στιγμή.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού περίμεναν την αποστολή της ομάδας και αποθέωσαν τους πάντες, τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του, φωνάζοντας διάφορα συνθήματα και ανάβοντας καπνογόνα.

Οι Πειραιώτες έχουν δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες για τη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και θέλουν να κάνουν το 3×3 και να πλησιάσουν στην εξασφάλιση της πρόκρισης, με την ομάδα της Σύρου, από την άλλη πλευρά, να έχει μία νίκη και δύο ήττες σε τρία παιχνίδια.