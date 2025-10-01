Ο Χάρι Κέιν με 10 γκολ σε πέντε αγώνες της Μπουντεσλίγκα, προηγείται στον πίνακα με τους κορυφαίους σκόρερ από τα σημαντικότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ο Άγγλος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου πέτυχε δύο τέρματα στη νίκη των Βαυαρών επί της Βέρντερ Βρέμης με 4-0, ενώ ακολουθούν ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Κιλιάν Μπαπέ. Ο 25χρονος Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έχει πετύχει οκτώ γκολ σε πέντε αγώνες, όσα και ο Γάλλος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο σχετικός πίνακας που παρουσιάζει το Αθηναϊκό Πρακτορείο περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές από τα πρωταθλήματα που διεξάγονται σε Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Σκωτία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ελβετία και Τουρκία.

Η πρώτη 10άδα των πιο παραγωγικών παικτών στην «γηραιά ήπειρο» έχει ως εξής:

  • Χάρι Κέιν (32 ετών/Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία) 10 γκολ σε 5 αγώνες
  • Έρλινγκ Χάαλαντ (25/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία) 8 γκολ σε 5 αγώνες
  • Κιλιάν Μπαπέ (26/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) 8 γκολ σε 7 αγώνες
  • Αλεξέι Μπατράκοφ (20/Λοκομοτίβ Μόσχας/Ρωσία) 8 γκολ σε 10 αγώνες
  • Μίρλιντ Ντάκου (27/Ρούμπιν Καζάν/Αλβανία) 8 γκολ σε 10 αγώνες
  • Χουλιάν Άλβαρεζ (25/Ατλέτικο Μαδρίτης/Αργεντινή) 6 γκολ σε 7 αγώνες
  • Αγιάσε Ουέντα (27 ετών/Φέγενορντ/Ιαπωνία) 6 γκολ σε 7 αγώνες
  • Μαξίμ Γκλουσένκοφ (26 ετών/Ζενίτ/Ρωσία) 6 γκολ σε 8 αγώνες
  • Πέταρ Ράτκοφ (22 ετών/Σάλτσμπουργκ/Σερβία) 6 γκολ σε 8 αγώνες
  • Μπρινιόλφουρ Βίλουμσον (25 ετών/Γκρόνινγκεν/Ισλανδία) 5 γκολ σε 4 αγώνες