Ο Χάρι Κέιν με 10 γκολ σε πέντε αγώνες της Μπουντεσλίγκα, προηγείται στον πίνακα με τους κορυφαίους σκόρερ από τα σημαντικότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ο Άγγλος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου πέτυχε δύο τέρματα στη νίκη των Βαυαρών επί της Βέρντερ Βρέμης με 4-0, ενώ ακολουθούν ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Κιλιάν Μπαπέ. Ο 25χρονος Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έχει πετύχει οκτώ γκολ σε πέντε αγώνες, όσα και ο Γάλλος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης.

1️⃣0️⃣4️⃣ Games

1️⃣0️⃣0️⃣ Goals



Simply magnificent from Harry Kane! 💪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/pyejUja2nS — FC Bayern (@FCBayernEN) September 26, 2025

Ο σχετικός πίνακας που παρουσιάζει το Αθηναϊκό Πρακτορείο περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές από τα πρωταθλήματα που διεξάγονται σε Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Σκωτία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ελβετία και Τουρκία.

Η πρώτη 10άδα των πιο παραγωγικών παικτών στην «γηραιά ήπειρο» έχει ως εξής: