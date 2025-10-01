Ο Χάρι Κέιν με 10 γκολ σε πέντε αγώνες της Μπουντεσλίγκα, προηγείται στον πίνακα με τους κορυφαίους σκόρερ από τα σημαντικότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ο Άγγλος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου πέτυχε δύο τέρματα στη νίκη των Βαυαρών επί της Βέρντερ Βρέμης με 4-0, ενώ ακολουθούν ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Κιλιάν Μπαπέ. Ο 25χρονος Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έχει πετύχει οκτώ γκολ σε πέντε αγώνες, όσα και ο Γάλλος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης.
1️⃣0️⃣4️⃣ Games— FC Bayern (@FCBayernEN) September 26, 2025
1️⃣0️⃣0️⃣ Goals
Simply magnificent from Harry Kane! 💪🏴 pic.twitter.com/pyejUja2nS
Ο σχετικός πίνακας που παρουσιάζει το Αθηναϊκό Πρακτορείο περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές από τα πρωταθλήματα που διεξάγονται σε Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Σκωτία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ελβετία και Τουρκία.
Η πρώτη 10άδα των πιο παραγωγικών παικτών στην «γηραιά ήπειρο» έχει ως εξής:
- Χάρι Κέιν (32 ετών/Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία) 10 γκολ σε 5 αγώνες
- Έρλινγκ Χάαλαντ (25/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία) 8 γκολ σε 5 αγώνες
- Κιλιάν Μπαπέ (26/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) 8 γκολ σε 7 αγώνες
- Αλεξέι Μπατράκοφ (20/Λοκομοτίβ Μόσχας/Ρωσία) 8 γκολ σε 10 αγώνες
- Μίρλιντ Ντάκου (27/Ρούμπιν Καζάν/Αλβανία) 8 γκολ σε 10 αγώνες
- Χουλιάν Άλβαρεζ (25/Ατλέτικο Μαδρίτης/Αργεντινή) 6 γκολ σε 7 αγώνες
- Αγιάσε Ουέντα (27 ετών/Φέγενορντ/Ιαπωνία) 6 γκολ σε 7 αγώνες
- Μαξίμ Γκλουσένκοφ (26 ετών/Ζενίτ/Ρωσία) 6 γκολ σε 8 αγώνες
- Πέταρ Ράτκοφ (22 ετών/Σάλτσμπουργκ/Σερβία) 6 γκολ σε 8 αγώνες
- Μπρινιόλφουρ Βίλουμσον (25 ετών/Γκρόνινγκεν/Ισλανδία) 5 γκολ σε 4 αγώνες