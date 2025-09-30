Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι και το 2029 θα είναι ο Αρόλντ Μουκουντί καθώς την Τρίτη (30/9) προχώρησε στην ανανέωση του συμβολαίου του, υπογράφοντας παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου.

Ο Καμερουνέζος αμυντικός ντύθηκε στα κιτρινόμαυρα το καλοκαίρι του 2022, πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ στην πρώτη του σεζόν στην ομάδα και το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε συζητήσεις με τη διοίκηση για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Συζητήσεις που οδήγησαν σε συμφωνία τελικά καθώς αυτή ήταν η επιθυμία και των δύο πλευρών, με τον Μουκουντί να υπογράφει το νέο του συμβόλαιο, το οποίο τον δεσμεύει με την Ένωση ως το 2029, παρουσία του Ηλιόπουλου.

Η ΑΕΚ πρόσφερε αύξηση απολαβών στον Μουκουντί θέλοντας έτσι να τον επιβραβεύσει για τις εμφανίσεις του και ανέβασε στο κανάλι στο Youtube το σχετικό βίντεο, για να μπει έτσι τέλος στα σενάρια για ενδεχόμενο μεταγραφή του το καλοκαίρι του 2026 καθώς υπήρχε ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού.