Η Εθνική ομάδα πανηγύρισε την επιστροφή της στις διακρίσεις ύστερα από 16 χρόνια, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στη Φινλανδία στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ. Πρωταγωνιστής, όπως και σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος με την ηγετική του παρουσία οδήγησε την ομάδα στην επιτυχία.

Συγκινημένος εμφανίστηκε μετά το τέλος του αγώνα στη συνέντευξη Τύπου, αναδεικνύοντας τη σημασία που είχε αυτό το μετάλλιο για τον ίδιο αλλά και για την Εθνική ομάδα.

Όσα δήλωσε ο Γιάννης μετά την ιστορική αναμέτρηση:

«Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργανώσεις με την Εθνική Ομάδα. Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα!

Τους αγαπάω όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο.

Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα».