Η νίκη (92-89) επί της Φινλανδίας έδωσε το χάλκινο μετάλλιο στην Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket 2025 και ο Βασίλης Σπανούλης το αφιέρωσε σε όλους τους Έλληνες ενώ ρωτήθηκε και για το αν θα παραμείνει στον πάγκο του για πολλά χρόνια.

Η Εθνική ομάδα περίμενε 16 χρόνια για να ανέβει στο βάθρο σε μια μεγάλη διοργάνωση, η αναμονή όμως έλαβε τέλος μετά τη νίκη επί της Φινλανδίας και ο Σπανούλης είχε κάθε λόγο να είναι ευτυχισμένος μετά τη λήξη.

«Ελλάδα, αυτό είναι για σένα. Αυτό το μετάλλιο το αφιερώνουμε σε όλους, σε αυτούς στην Ελλάδα, σε αυτούς στην ξενιτιά. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας και για αυτό που καταφέραμε όλοι μαζί. Κάναμε εξαιρετική δουλειά σε όλο το τουρνουά. Στον ημιτελικό κάναμε το πρώτο μας κακό παιχνίδι.

Όλα τα άλλα τα ακούω κουταμάρες. Ότι μας σταμάτησε η Τουρκία. Ο Αταμάν είναι ένας εξαιρετικός προπονητής όπως και η Τουρκία μια εξαιρετική ομάδα. Κάναμε την αξιολόγησή μας. Απόψε ήμασταν εξαιρετικοί για 38 λεπτά και όλα τα λάθη πήγαμε να τα κάνουμε μαζεμένα σε δύο λεπτά», είπε αρχικά ο Σπανούλης και συνέχισε.

«Ελπίζω ότι στα επόμενα τουρνουά δε θα έχουμε τέτοια χτυποκάρδια. Τα 16 χρόνια αποχής ήταν πολλά μακριά από το μετάλλιο. Και να μην είμαι στην Εθνική θα είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της. Όταν με πήρε ο Πρόεδρος τηλέφωνο και ο Νίκος ο Ζήσης του είπα ότι την πρώτη χρονιά θα χτίσουμε και τη δεύτερη θα πάρουμε μετάλλιο».