Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει ό,τι θέλει έχοντας 30 πόντους, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 μπλοκ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε με 92-89 τη Φινλανδία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, επιστρέφοντας στο βάθρο έπειτα από αναμονή 16 χρόνων.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπήκε καλά στο παιχνίδι, έδειξε ότι είχε αφήσει πίσω της την ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό και με τον Αντετοκούνμπο να σκοράρει και τον Ντόρσεϊ να τον βοηθάει με τα τρίποντά του το σκορ ήταν 24-15 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Στη δεύτερη, όμως, οι Φινλανδοί βελτιώθηκαν με την είσοδο του Μούρινεν και κατάφεραν να πλησιάσουν στο -3 (27-24), πριν αναλάβουν και πάλι δράση ο Greek Freak και ο Ντόρσεϊ. Και από τη στιγμή που άρχισε να δίνει λύσεις επιθετικά και ο Τολιόπουλος, η Εθνική ομάδα ξέφυγε με 36-26 και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +14 (48-34).

Το παιχνίδι, με λίγα λόγια, πήγαινε μια χαρά για την Ελλάδα, η οποία κατάφερνε να διατηρεί μια πολύ καλή διαφορά και στην τρίτη περίοδο, παρά τις προσπάθειες των Φινλανδών. Οι δύο ομάδες μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ στο 69-56 και όλα έδειχναν πως το μετάλλιο θα ερχόταν -σχετικά- εύκολα.

Στο τελευταίο 5λεπτο του αγώνα, όμως, άρχισαν να γίνονται… περίεργα πράγματα. Κάποιες αποφάσεις των διαιτητών είχαν ως αποτέλεσμα η Φινλανδία να αποκτήσει ξανά ελπίδες καθώς μείωνε σταθερά τη διαφορά και στο τέλος, στα 5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη με το σκορ στο 90-87, ο Βάλτονεν κέρδισε τρεις βολές.

Οι πρώτες δύο ήταν εύστοχες, η τρίτη ήταν άστοχη και ο Μάρκανεν πήγε για το καλάθι που θα έδινε στους Φινλανδούς τη νίκη, αστόχησε όμως και ο Αντετοκούνμπο με δύο βολές έγραψε το 92-89, με την Ελλάδα να ανεβαίνει στο βάθρο για πρώτη φορά μετά το 2009 κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο!

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 20 (5), Τολιόπουλος 15 (4), Σλούκας 7 (1), Καλαϊτζάκης 5 (1), Παπανικολάου 4 (1), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Γ. Αντετοκούνμπο 30, Κ. Αντετοκούνμπο 3, Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου 8 (2).

Φινλανδία (Λάσι Τουόβι): Λιτλ 6, Σάλιν 5 (1), Ενκαμουά 15 (2), Γιάντουνεν 13 (3), Βάλτονεν 18 (2), Μαξούνι, Μάρκανεν 19 (3), Μούρινεν 5, Γκούσταβσον, Γκράντισον 8 (2).