Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο ηγέτης της Εθνικής Ελλάδας στην πορεία της προς το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 -μετά τη νίκη με 92-89 επί της Φινλανδίας– και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του μετά την απονομή.

Ο Greek Freak ήθελε όσο τίποτα άλλο να κατακτήσει το πρώτο του μετάλλιο με την Εθνική ομάδα και από την αρχή της διοργάνωσης ήταν εκπληκτικός, έχοντας τον ρόλο του ηγέτη. Και το ίδιο έκανε και στον μικρό τελικό, όπου πραγματοποίησε ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση.

Με 30 πόντους, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 μπλοκ ο Αντετοκούνμπο οδήγησε την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στη νίκη και στο χάλκινο μετάλλιο, το οποίο απονεμήθηκε στην Εθνική ομάδα αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.

Μια πολύ συγκινητική στιγμή, με τον Greek Freak να έχει μαζί του και την ελληνική σημαία και να δακρύζει, έχοντας μαζί του και τα αδέρφια του, Θανάση και Κώστα.

Δείτε το βίντεο του gazzetta.gr