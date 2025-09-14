Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025, μετά τη νίκη (92-89) επί της Φινλανδίας, είχε ως αποτέλεσμα οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας να… στήσουν χορό στο παρκέ του γηπέδου στη Ρίγα.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε από την έναρξη του παιχνιδιού το προβάδισμα και όλα έδειχναν πως θα έπαιρνε εύκολα τη νίκη, στο τελευταίο 5λεπτο όμως το ματς εξελίχθηκε σε ντέρμπι. Τέλος καλό όλα καλά, όμως, με την Ελλάδα να επιστρέφει στο βάθρο μεγάλης διοργάνωσης.

Μια ιστορική επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς μπήκε τέλος σε μια αναμονή 16 χρόνων, με τους παίκτες της Εθνικής ομάδας να πανηγυρίζουν με έναν αυθόρμητο χορό στο παρκέ του γηπέδου δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του μικρού τελικού.

Η FIBA, μάλιστα, έκανε σχετική ανάρτηση, βάζοντας και το βίντεο από τους ελληνικούς πανηγυρισμούς.