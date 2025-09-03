Σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε ντέρμπι, η Λιθουανία νίκησε τελικά με 74-71 τη Σουηδία και περιμένει το άλλο αποτέλεσμα του ομίλου της στο Eurobasket 2025 για να δει αν θα τερματίσει ή όχι στη 2η θέση.

Το αρνητικό για τη Λιθουανία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι πως είδε τον Μαργκίρις Νορμάντας να τραυματίζεται (διάστρεμμα) και ν΄ αποχωρεί από τον αγώνα.

Η Σουηδία έμαθε πως προκρίνεται νωρίτερα σήμερα, όταν η Μεγάλη Βρετανία έκανε την έκπληξη, νίκησε το Μαυροβούνιο και το έθεσε εκτός διοργάνωσης. Οι Σουηδοί ήξεραν πως θα είναι 4οι στον 2ο όμιλο, με τους Βρετανούς 5ους και του Μαυροβούνιος 6ους και… αποκλεισμένους.

Και στην 4η περίοδο έγινε «μάχη», λες και η Σουηδία, ήθελε ν’ αποδείξει πως δίκαια βρέθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «16» ενός Ευρωμπάσκετ. Με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας εκτός στα τελευταία λεπτά, ο Άρνας Βελίτσκα έδωσε προβάδισμα 71-69 υπέρ της Λιθουανίας, ο ίδιος ευστόχησε και σε δύο βολές για το 73-69, με τον Σιμόν Μπίργκαντερ να μειώνει σε 73-71, στα 13΄΄ για τη Σουηδία. Ο Τομπίας Μποργκ υπέπεσε σε φάουλ στον Ίγκνας Σαργκιούνας κι εκείνος με μία εύστοχη βολή διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είχε συγκομιδή 18 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Άρνας Βελίτσκα μέτρησε 14 πόντους και 7 ασίστ, για τη Λιθουανία.

Από τη Σουηδία ξεχώρισε ο Πέλε Λάρσον με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 33-39, 54-53, 74-71

Λιθουανία (Κουρτινάιτις): Νορμάντας, Βελίτσκα 14 (1), Ραντζεβίτσιους 13, Τουμπέλις 12, Μπιρούτις, Βαλαντσιούνας 18, Γκιεντράιτις 4, Σαρτζιούνας 6, Σιρβίντις 7 (1).

Σουηδία (Ρίπινεν): Άντερσον 6 (1), Ράμστεντ 1, Φολκ 2, Μποργκ 13 (3), Λάρσον 18 (2), Χάκανσον 6 (1), Γκάντεφορς 3, Πάντζαρ 4, Εντζιέ 8, Μπιργκάντερ 10.