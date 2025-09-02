Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι και επισήμως παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας πλέον αποχωρώντας από τον Παναθηναϊκό και στην πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του δηλώνει χαρούμενος, ανυπόμονος και έτοιμος.

Οι δύο ομάδες επισημοποίησαν τη Δευτέρα (1/9) τη συμφωνία τους, με τον διεθνή Έλληνα φορ να γίνεται έτσι η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία των «πράσινων». Χρώμα που θα φοράει και στη νέα του ομάδα, στους οπαδούς της οποίας απευθύνθηκε μέσω των social media.

Ο Ιωαννίδης έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ και τόνισε ότι είναι χαρούμενος και ότι ανυπομονεί για το ντεμπούτο του.

«Νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι επιτέλους εδώ. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες, τον σύλλογο, τους φιλάθλους και όλους στην Σπόρτινγκ. Σας ευχαριστώ όλους για την θερμή υποδοχή. Μετράω αντίστροφα τις μέρες για να ξεκινήσω. Οπαδοί της Σπόρτινγκ, είμαι εδώ και είμαι χαρούμενος και έτοιμος», ανέφερε το μήνυμα του Ιωαννίδη.