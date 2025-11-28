Σημαντική άνοδο, που φτάνει τα 10,73 δισ. ευρώ, προβλέπει ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός (ΠΔΠ) για τα φορολογικά έσοδα της περιόδου 2026-2029. Οι συνολικές εισπράξεις από φόρους αναμένεται να αυξηθούν από τα 71,146 δισ. ευρώ το 2025 και να αγγίξουν τα 81,88 δισ. ευρώ το 2029.

Παρά το «πακέτο» φοροελαφρύνσεων και μέτρων ενίσχυσης, η τετραετία φέρνει πρόσθετο φορολογικό βάρος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η αύξηση των εσόδων συνδέεται με υψηλότερα εισοδήματα, τη σταθερή πτώση της ανεργίας, τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, την ενισχυμένη κερδοφορία των εταιρειών, αλλά και τον επίμονο πληθωρισμό, που διατηρεί τα έσοδα από ΦΠΑ σε υψηλά επίπεδα.

Τι φέρνει ο λογαριασμός των φόρων

Ο ΠΔΠ αποτυπώνει αναλυτικά την πορεία των βασικών κατηγοριών φόρων την επόμενη τετραετία:

Φόρος εισοδήματος: Τα έσοδα εκτοξεύονται από τα 26,8 δισ. ευρώ το 2025 στα 32,7 δισ. ευρώ το 2029. Για τα φυσικά πρόσωπα, ο φόρος ανεβαίνει από 15,889 δισ. στα 18,599 δισ. ευρώ, αύξηση 17%. Για τα νομικά πρόσωπα, η αύξηση είναι ακόμη ισχυρότερη – από 7,9 δισ. το 2025 σε 11,2 δισ. το 2029, άνοδος 41,7%, λόγω της υψηλής κερδοφορίας των εταιρειών.

ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης: Οι εισπράξεις από ΦΠΑ και ΕΦΚ παραμένουν η «ραχοκοκαλιά» των εσόδων. Από τα 39,214 δισ. το 2025 ανεβαίνουν στα 43,6 δισ. ευρώ το 2029. Ο ΦΠΑ ενισχύεται κατά περίπου 4 δισ. ευρώ, από 27,625 δισ. σε 31,4 δισ. ευρώ. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης κινούνται σταθερά μεταξύ 7,4 – 7,6 δισ. ετησίως.

Φόροι ακινήτων: Μικρή μείωση εμφανίζουν οι τακτικοί φόροι ακινήτων, από 2,41 δισ. το 2025 σε 2,26 δισ. ευρώ το 2029, λόγω των παρεμβάσεων στον ΕΝΦΙΑ και της απαλλαγής για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς.

Δημοσιονομικές παρεμβάσεις

Ο ΠΔΠ ενσωματώνει το σύνολο των παρεμβάσεων που θα τεθούν σε ισχύ έως το 2029. Το δημοσιονομικό κόστος ξεκινά από 3,04 δισ. ευρώ το 2025 και αγγίζει τα 10,1 δισ. ευρώ το 2029.

Από το 2026 ενεργοποιείται ένα ευρύ πακέτο φορολογικών και μισθολογικών αλλαγών, που στοχεύει στη μείωση των επιβαρύνσεων και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος κυρίως για τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους. Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: