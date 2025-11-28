Οι αμερικανικές αρχές θα προχωρήσουν σε επανεξέταση όλων των «πράσινων καρτών» –των αδειών μόνιμης διαμονής– που έχουν χορηγηθεί σε πολίτες χωρών οι οποίοι θεωρούνται πιθανή απειλή για την ασφάλεια, μετά την επίθεση κατά μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, κατά την οποία η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ υπέκυψε στα τραύματά της, όπως ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η USCIS, η ομοσπονδιακή υπηρεσία με αρμοδιότητα σε θέματα μετανάστευσης και ιθαγένεια

«Κατ’ εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, διέταξα πλήρη, διεξοδική επανεξέταση κάθε πράσινης κάρτας κάθε αλλοδαπού από κάθε χώρα ανησυχίας», ανέφερε μέσω X ο Τζόσεφ Έντλοου, ο διευθυντής της USCIS.

At the direction of @POTUS, I have directed a full scale, rigorous reexamination of every Green Card for every alien from every country of concern. — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 27, 2025

Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο για ποιες χώρες πρόκειται συγκεκριμένα, η USCIS του προώθησε προεδρική διακήρυξη του Ιουνίου με την οποία απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ ή επιβλήθηκαν περιορισμοί στις βίζες υπηκόων 19 χωρών.

Αυτές είναι το Αφγανιστάν, η Μιανμάρ, το Τσαντ, το Κονγκό-Μπραζαβίλ, η Ισημερινή Γουινέα, η Ερυθραία, η Αϊτή, το Ιράν, η Λιβύη, η Σομαλία, το Σουδάν, η Υεμένη, το Μπουρούντι, η Κούβα, το Λάος, η Σιέρα Λεόνε, το Τόγκο, το Τουρκμενιστάν και η Βενεζουέλα.

Ο 29χρονος ύποπτος για την επίθεση εναντίον των δυο εθνοφρουρών μερικά βήματα από τον Λευκό Οίκο επίσης τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες προχθές. Πρόκειται για αφγανό υπήκοο, που είχε συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA προτού μεταφερθεί στις ΗΠΑ το 2021 μαζί με την οικογένειά του.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε την «τρομοκρατική» ενέργεια υποσχόμενος να σκληρύνει περαιτέρω την αντιμεταναστευτική πολιτική του μετά την επίθεση αυτή.