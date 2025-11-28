Σε πολιτική «βεντέτα» εξελίσσεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να έχει αναγάγει ως μείζον θέμα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μια κουμπαριά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προκάλεσε τη διαδοχική αντίδραση της κυβέρνησης, καθώς για μια ολόκληρη ημέρα, είτε μέσω των ερτζιανών είτε από το βήμα της Ολομέλειας, προσπαθούσε να αποδείξει ότι ο πρωθυπουργός είναι κουμπάρος με τον Γιώργο Ξυλούρη γνωστό και ως «Φραπέ».

Σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό ισχυρίστηκε ότι ο Γιώργος Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάτι το οποίο, όπως τονίζουν στην κυβέρνηση, είναι απολύτως ψευδές.

«Να ανασκευάσει. Εάν δεν το πράξει, θα επιβεβαιώσει ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων»

«Τον είχαμε καλέσει να ανασκευάσει αυτή του τη δήλωση, τονίζοντας ότι, εάν δεν το πράξει, θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει», σχολίαζαν κυβερνητικά στελέχη.

«Με την επιμονή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και τα fake news για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η αξιωματική αντιπολίτευση επιχειρεί να συντηρήσει ένα κλίμα πόλωσης, θυμίζοντας άλλες εποχές, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα στοχοποιούσε τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του», σχολίαζαν στην κυβέρνηση.

Και οι εντάσεις που συντήρησε με κάθε τρόπο χθες ο κ. Ανδρουλάκης δείχνουν ότι τελικά το ΠΑΣΟΚ που εκπροσωπεί ταυτίζεται με τις πρακτικές Τσίπρα, ενώ συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη σημείωναν ότι δεν θεωρούν τυχαίο το γεγονός ότι από την ημέρα της κυκλοφορίας του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει βρει κάτι να σχολιάσει.

Όσον αφορά στον ισχυρισμό του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι ο Γιώργος Ξυλούρης ή «Φραπές» είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού και την επιστράτευση ακόμα και ενός δημοσιεύματος, κυβερνητικά στελέχη τόνιζαν ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αντί να απολογηθεί για την κατασυκοφάντηση του πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, επέμεινε στα ψέματα με οργισμένο ύφος.

Μάλιστα, για να «αποδείξει» τα λεγόμενά του, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής και σχετικό δημοσίευμα από παλιότερο φύλλο εφημερίδας. «Από την ανάγνωση του σχετικού εγγράφου αναδεικνύεται περίτρανα ότι είναι ένας κοινός συκοφάντης», λένε. «Το δημοσίευμα αναφέρεται σε προ 20ετίας γάμο συγγενικού προσώπου του κ. Ξυλούρη στον οποίο κουμπάρος ήταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης», εξηγούν.

«Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμπεριφερόμενος ως τρολ του διαδικτύου, δίχως να ελέγξει μια ανακριβή πληροφορία, έσπευσε να την υιοθετήσει και μάλιστα επέμεινε στο λάθος του», λένε στο Μαξίμου και ακόμα και όταν ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, από το βήμα της Βουλής τον κάλεσε να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη για το ψέμα που είπε σχετικά με τον πρωθυπουργό, ο κ. Ανδρουλάκης δεν το έπραξε.