Η ήττα (77-80) από τη Βοσνία ήταν η πρώτη στο EuroBasket 2025 για την Εθνική Ελλάδας και στις δηλώσεις του ο Βασίλης Σπανούλης είπε πως ίσως είναι ένα μάθημα, τονίζοντας ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Πέμπτης (4/9) με την Ισπανία.

Η Εθνική μας ομάδα είχε τρεις νίκες στις πρώτες τρεις αγωνιστικές του ομίλου, στην 4η όμως ήρθε η ήττα, με τον προπονητής πάντως να μην τα βάφει και μαύρα, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις του μετά τη λήξη.

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά, αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο χάσαμε το μυαλό μας και γίναμε νευρικοί. Τη νευρικότητα αυτή τη βγάζουμε στα νοκ άουτ παιχνίδια πολλές φορές και είναι καλό μάθημα που θα μας βοηθήσει. Χάσαμε το μυαλό μας χωρίς λόγο και τότε στο μπάσκετ είσαι σε λάθος θέση στην άμυνα και στην επίθεση, δεν βγαίνουν αυτά που θέλεις γιατί σκέφτεσαι μόνο να γκρινιάξεις για ένα φάουλ, για ένα χαμένο σουτ», είπε αρχικά στην ΕΡΤ και στη συνέχεια ρωτήθηκε για τα σενάρια ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής του ομίλου.

«Αυτά τα σενάρια για την κατάταξη και τον αντίπαλο δεν είναι για εμάς, δεν υπάρχουν σενάρια για εμάς, αυτά είναι για εσάς. Ούτε για μένα, ούτε για την ομάδα και το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Αν είμαστε καλά και μας αξίζει να προχωρήσουμε, θα προχωρήσουμε. Κάθε ήττα στον πρώτο γύρο, μπορεί να μας βοηθήσει στη συνέχεια. Περιμένουμε και τους δύο και τον Γιάννη και τον Γιαννούλη, να παίξουν την Πέμπτη. Το πιο σημαντικό να κάνουμε την ανατροπή όταν θα έρθει η ώρα και όχι στον πρώτο γύρο», ήταν η απάντησή του.

Αμέσως μετά ακολούθησε η συνέντευξη Τύπου, όπου ο Σπανούλης είπε τα εξής…

«Συγχαρητήρια στη Βοσνία. Δεν έχω να πω κάτι για το παιχνίδι. Έπαιξαν καλύτερα, πιο δυνατά, μας έβγαλαν από το παιχνίδι μας και κέρδισαν. Από την εμπειρία μου, κάθε φορά που η Ελλάδα κέρδιζε όλα τα παιχνίδια στην πρώτη φάση, δεν πετύχαινε. Να δούμε τι θα γίνει τώρα. Ίσως είναι ένα καλό μάθημα για μας. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί στο ματς με την Ισπανία».