Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την πρώτη της ήττα στο EuroBasket 2025 με το 77-80 από τη Βοσνία και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, εξέφρασε τα παράπονά του στους διαιτητές.

Ο Greek Freak ήταν ο μεγάλος απών του αγώνα λόγω των ενοχλήσεων στο γόνατο, παρ’ όλα έζησε με ένταση την αναμέτρηση από τον πάγκο και δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις.

Αυτό έγινε σαφές και μετά τη λήξη της αναμέτρησης καθώς ο Αντετοκούνμπο πλησίασε τη διαιτητική τριάδα και εξέφρασε τα παράπονά του για κάποια σφυρίγματα και ειδικά για κάποια φάουλ που χρεώθηκε η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Όπως και να έχει, η Εθνική ομάδα είναι υποχρεωμένη πλέον να κοιτάξει το παιχνίδι της Πέμπτης (4/9) με την Ισπανία, όπου θέλει τη νίκη για να πάρει την 1η θέση του ομίλου.