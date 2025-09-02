Η Εθνική Ελλάδας, η οποία παρατάχθηκε χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λαρεντζάκη, ήθελε κόντρα στη Βοσνία την 4η νίκη της στο EuroBasket 2025 για να κάνει αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση της 1ης θέσης του ομίλου, τελικά όμως υποχρεώθηκε στην πρώτη της ήττα με το 77-80.

Αν και δεν είχε στη διάθεσή της τον Greek Freak και παράλληλα είχε ξανά θέμα με τα ριμπάουντ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κατάφερε να προηγηθεί με 18-7 στο 6′ χάρη στους Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Μήτογλου και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +6 (25-19).

Παρά τις αλλαγές του προπονητή, η Ελλάδα κατάφερε να πάει στο +13 (34-21) στο 13′ με τον Θανάση Αντετοκούνμπο, η Βοσνία όμως αντέδρασε με εντυπωσιακό τρόπο: Νούρκιτς και Ρόμπερτσον έδωσαν λύσεις επιθετικά και με σερί 18-0 το 34-21 μετατράπηκε σε 34-39.

Η Εθνική μας ομάδα ήταν φανερό ότι είχε πρόβλημα επιθετικά και δεν ήταν το ίδιο καλή στην άμυνα όπως στα προηγούμενα παιχνίδια, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ 38-44.

Με το ξεκίνημα, μάλιστα, της τρίτης περιόδου οι Βόσνιοι πήγαν στο +12 (41-53) με τους Καμένιας και Ρόμπερτσον, ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του παιχνιδιού και συνεχίζοντας να «πληγώνουν» την Ελλάδα με τα επιθετικά ριμπάουντ που έπαιρναν.

Η ομάδα του Σπανούλη, βέβαια, προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε σε 50-56 με τον Σαμοντούροβ, η Βοσνία όμως παρέμεινε ψύχραιμη και μπήκε από το +9 (52-61) στην 4η περίοδο. Εκεί, η Εθνική ομάδα έκανε ό,τι μπορούσε για να πλησιάσει και να ελπίζει στην ανατροπή, δεν προλάβαινε όμως και τελικά γνώρισε την ήττα με 77-80.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 38-44, 52-61, 77-80

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (4), Τολιόπουλος 8 (1), Σλούκας 15 (2), Καλαϊτζάκης 8 (1), Παπανικολάου 11 (1), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 3 (1), Αντετοκούνμπο Κ. 5, Αντετοκούνμπο Θ. 4, Μήτογλου 9 (1).

Βοσνία (Αζίζ Μπεκίρ): Νούρκιτς 18, Ρόμπερσον 18 (4), Αλιμπέγκοβιτς 3 (1), Αρσλάναγκιτς, Άτιτς 15 (2), Γκέτσιτς 5 (1), Πενάβα 7 (2), Λάζιτς 7 (1), Βράμπατς, Καμένιας 7.