Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την πρώτη της ήττα στο EuroBasket 2025 με το 77-80 από τη Βοσνία, σε ένα παιχνίδι που δεν έλειψε η ένταση στις εξέδρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να επέμβει η ασφάλεια του γηπέδου.

Ο αγώνας αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς των δύο ομάδων, οι οποίοι βρέθηκαν στις εξέδρες του «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό για να φωνάξουν τα συνθήματά τους.

Οι Βόσνιοι, όμως, δεν έμειναν μόνο σε αυτό αλλά προσπάθησαν να κλέψουν και ελληνικές σημαίες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να επέμβει η ασφάλεια του γηπέδου για να τους απομακρύνει τελικά από το γήπεδο.

Το θέμα έλαβε τέλος μέσα σε λίγα λεπτά και δεν ξέφυγε η κατάσταση, καθώς οι Βόσνιοι που επιχείρησαν να κλέψουν τις σημαίες εντοπίστηκαν γρήγορα και με συνοπτικές διαδικασίες οδηγήθηκαν εκτός γηπέδου.