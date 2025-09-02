Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με 77-80 από τη Βοσνία αλλά κρατάει ακόμη την τύχη στα χέρια της σε ό,τι αφορά την τύχη στα χέρια της σε ό,τι αφορά την 1η θέση στον όμιλό της στο EuroBasket 2025.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεκίνησε με τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, στην 4η όμως ήρθε η πρώτη ήττα και απομένει ακόμη ένα παιχνίδι, την Πέμπτη (4/9) με αντίπαλο την Ισπανία, για τον όμιλο.

Αν, λοιπόν, η Ελλάδα νικήσει τους Ίβηρες, τότε θα πάρει την 1η θέση του ομίλου ό,τι κι αν γίνει στα άλλα παιχνίδια και θα έχει καλύτερες διασταυρώσεις, μέχρι την 4άδα, στα νοκ άουτ παιχνίδια.

Αυτό, όμως, δεν είναι το μοναδικό σενάριο καθώς υπάρχουν κάποια ακόμη…

Σε περίπτωση ήττας από την Ισπανία, παίρνοντας ως δεδομένο ότι η Ιταλία θα νικήσει την Κύπρο, υπάρχουν τα εξής ενδεχόμενα: Αν η Ιταλία νικήσει απόψε (2/9) την Ισπανία και η Βοσνία νικήσει την τελευταία αγωνιστική, τότε πρώτοι θα είναι οι Ιταλοί και η Ελλάδα 4η σε ισοβαθμία με Ισπανία (2η) και Βοσνία (3η).

Αν η Ιταλία νικήσει απόψε την Ισπανία και η Γεωργία νικήσει την τελευταία αγωνιστική τη Βοσνία, τότε η Ιταλία θα είναι 1η και η Ελλάδα 2η σε τριπλή ισοβαθμία με Ισπανία (3η) και Γεωργία (4η).

Με νίκη της Ισπανίας απόψε της Ιταλίας και νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας την τελευταία αγωνιστική, η Ισπανία θα είναι 1η και η Ελλάδα 3η σε τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία (2η) και Βοσνία (4η).